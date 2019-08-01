Фигурант создал сеть фирм по продаже мебели, брал предоплату с заказчиков, которую впоследствии присваивал себе, не выполнив заказы на поставку товара.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в особо крупном размере).По версии следствия, обвиняемый создал на территории города Владимира сеть фирм по изготовлению и продаже мягкой мебели, а также по реализации мебели от других производителей.Фигурант заключал с заказчикам договоры купли-продажи, по условиям которых клиенты должны были вносить предоплату в сумме не ниже 70% от общей стоимости заказа. После поступления денег в кассу, обвиняемый, используя служебное положение, присваивал их себе и в дальнейшем распоряжался по своему усмотрению, не поставляя мебель заказчикам.Следователями собрана доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к 28 эпизодам преступной деятельности.Общая сумма ущерба, причиненного противозаконными действиями злоумышленника, превысила 2,8 млн. рублей.1 августа уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.