Наибольшее доверие у жителей России вызывают ведущие популярных телевизионных ток-шоу и новостных передач. Больше всего граждане доверяют журналистам Владимиру Соловьеву (23%) и Андрею Малахову (11%). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Левада-центром

Наибольшее доверие у жителей России вызывают ведущие популярных телевизионных ток-шоу и новостных передач. Больше всего граждане доверяют журналистам Владимиру Соловьеву (23%) и Андрею Малахову (11%). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Левада-центромНа третьем месте по степени доверия граждан РФ оказались журналисты Владимир Познер, Андрей Норкин, Ольга Скабеева (по 6%), на четвертом — Дмитрий Киселев (5%).Также, согласно опросу, жители России стали меньше интересоваться информацией по радио и узнавать новости из газет. За 10 лет аудитория этих СМИ сократилась больше чем в два раза.Опрос проведён в марте 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.Как сообщало ИА REGNUM, у жителей России значительно упал интерес к телевидению. Если 10 лет назад смотрели телевизор 94% граждан РФ, то в 2019 года их доля снизилась до 72%.