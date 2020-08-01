Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 30 июля (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 212.

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 30 июля (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 212; больных с признаками внебольничной пневмонии – 41.По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 27 пациентов с ОРВИ и 466 – с пневмонией, сообщил департамент здравоохранения.5163 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 30 июля – 11 человек.За период наблюдения в области отмечено 139 летальных случаев.