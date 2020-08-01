Пандемия коронавируса в мире еще в самом разгаре. Ученые обнародовали свежие данные о количестве зараженных. По данным экспертов, по состоянию на 1 августа 2020 года число инфицированных ..

Пандемия коронавируса в мире еще в самом разгаре. Ученые обнародовали свежие данные о количестве зараженных.По данным экспертов, по состоянию на 1 августа 2020 года число инфицированных превысило 17,5 миллиона человек. Врачи напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты, поскольку борьба с болезнью продолжается.