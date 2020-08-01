Александру Лукашенко не следует устраивать публичную порку Владимира Путина, считает политические обозреватель Матвей Ганапольский. По его мнению, президент Белоруссии забыл о бонусах которые он получал от России.

Александру Лукашенко не следует устраивать "публичную порку" Владимира Путина, считает политические обозреватель Матвей Ганапольский. По его мнению, президент Белоруссии забыл о "бонусах" которые он получал от России.На этой неделе в Белоруссии были задержаны более 30 россиян, которых местные СМИ отнесли к ЧВК Вагнера. Против них уже заведено уголовное дело о подготовке теракта. Александр Лукашенко собрал экстренное совещание, на котором потребовал объяснений от РФ.В Кремле отметили, что ничего не знают о "дестабилизировании обстановки" в Белоруссии. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков надеется – права задержанных российских граждан не будут нарушены.Матвей Ганапольский поражен смелостью Лукашенко, который придал произошедшему огласку. Поступок президента Белоруссии он назвал враждебной акцией против лидера РФ. По мнению эксперта, задержанные россияне – это боевики, которые выполняли "путинские хотелки".Ганапольский не понимает поведения Александра Григорьевича, ведь его режим держался именно на деньгах, нефти и газе из России. Именно поэтому политический обозреватель считает, что Путин отреагирует весьма жестко, но пока президент РФ дает шанс своему коллеге.25 Апр 2019 в 3:29 PDTНапомним, через неделю, 9 августа, в Белоруссии состоятся выборы, на которых, возможно, определится новый лидер страны. Многие отмечают, что реальный соперник Алексанра Лукашенко – Светлана Тихановская.