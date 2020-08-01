5174 пациента с Covid-19 во Владимирской области выздоровели

На 1 августа во Владимирской области подтверждено 24 новых случая заболевания Covid-19. Из них 5 – в Гусь-Хрустальном, 4 – в Коврове, 3 – в Муроме. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Всего в области зарегистрировано 5610 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: 962 – во Владимире, 812 – в Гусь-Хрустальном, 657 – в Петушках. 5174 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, за 31 июля – 11 человек. За время пандемии в области от коронавируса скончались 144 человека. В лабораториях медицинских учреждений региона, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора), Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии (Петушинский район) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) проведено 159467 исследований на коронавирусную инфекцию.На 1 августа в России проведено более 27,3 млн исследований на коронавирус. Всего зарегистрировано: 828 990 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению: 620 333 человека.