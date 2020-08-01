Уже 6 лет Муся живёт в пожарно-спасательной части №53 города Владимира.

Уже 6 лет Муся живёт в пожарно-спасательной части №53 города Владимира.Заводить и заботиться о пушистых напарницах здесь давняя традиция. Ее взяли в часть совсем маленьким котёнком, по объявлению. Все четыре караула гарнизона ухаживали за кошечкой сообща. Кормили молоком из пипетки, рассказала пресс-служба МЧС по Владимирской области.Муся – всеобщая любимица. Не пропускает ни одного занятия. И всегда с интересом наблюдает за учёбой и практическими тренировками пожарных.Кошки есть и в других пожарных частях. С ними связана одна из примет, которые в ходу у спасателей. Считается, кошку нельзя пускать на пункт связи. Иначе обязательно поступит сигнал о пожаре.