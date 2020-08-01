Практически безграничны возможности у обычного стекла. Даже любимого верного друга- кошку или собаку- воплотить в стекле для мастера не составит труда.

Практически безграничны возможности у обычного стекла. Даже любимого верного друга- кошку или собаку- воплотить в стекле для мастера не составит труда. Нужна только фотография. Стеклянных дел мастер Наталья Бирюкова может создать образ за считанные минуты.Щипцы, прихваты,пинцеты, скальпели - все как в хирургии. Занятие Натальи Бирюковой требует такой же точности. Она уже 20 лет создает игрушки из стекла. Животные и растения - любой сложности и формы. Из стекла Наталья может выдуть все. Стекло - материал особенный, его сложно с чем- то сравнить, говорит мастер.Наталья Бирюкова, стеклодув:- Тут все само течет и очень интересно , мне сам процесс нравится его подхватываешь. Оно стекает , его крутишь, пинцетом там подправляешь. Держишь и оно застывает.Дроты - заготовки из силикатного стекла в руках у Натальи превращаются в изящные статуэтки. В работе много нюансов, стекло бывает тугое и мягкое, пузырится слабо или сильно - к каждому нужен свой подход. Заготовки имеют сразу определенный цвет, всегда можно поиграть с композицией.Наталья Бирюкова, стеклодув:- Вот оно вообще прозрачное, вот такой желтоватый оттенок. Но когда из него делаешь. оно становится красненьким. Вот таким.Для создании статуэтки мастер сначала разогревает стекло, набирает нужное количество и начинает строить форму будущего изделия. Даже не верится, что из шара получится фигурка собаки. Вся работа занимает около 20 минут. Наталья сначала изготавливает образец, и уже по примеру делает остальные фигуры. У мастера реалистично получаются собаки, причем любой породы. Наталье достаточно фотографии, чтобы добиться сходства.Наталья Бирюкова, стеклодув:- Сбоку как выглядят, стойка, сидя. Все по разному сидят, разные ушки разные выражения. Так и делаю подгоняю стеклом.Наталья - профессиональный стеклодув. Когда-то работала на заводе. Но однажды захотелось отойти от промышленного производства. Организовала домашнюю мастерскую и занялась любимым делом. Наталья создала уже тысячи образов, и ни одно изделие не похоже на другое.