Настя Ивлеева вновь будет вести популярный телепроект в новом сезоне. Такое решение создатели Орла и решки приняли после челленджа, который она запустила в своем микроблоге.

Настя Ивлеева вновь будет вести популярный телепроект в новом сезоне. Такое решение создатели "Орла и решки" приняли после челленджа, который она запустила в своем микроблоге.Знаменитость устроила голосование ради шутки. Удивлению Насти Ивлеевой не было предела, когда ошеломляющее количество россиян высказались в поддержку ее идеи вновь стать ведущей шоу.Блогерша 27 июня объявила, что готова вернуться в телешоу, которое вела с 2017 года. Она предложила подписчикам в "Инстаграм" оставить как минимум 500 тысяч комментариев за ее инициативу.Результат не заставил себя долго ждать. Сообщения появлялись на странице Насти Ивлеевой по десять тысяч в минуту. Нужное количество было превышено за несколько часов.В итоге телеканал "Пятница!" объявил, что Настя Ивлеева возвращается на экран. Об решении руководство сообщило в своем инстаграм-аккаунте. Также стало известно, что канал ищет соведущего для девушки. Многие фолловеры высказались в пользу телеведущего Антона Птушкина.Сейчас блогерша находится дома, поскольку у всей ее семьи выявлен коронавирус. Поклонники желают Насте Ивлеевой скорейшего выздоровления и с нетерпением ждут нового сезона.