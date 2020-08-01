Злоумышленники в течение некоторого времени похищали со скульптурной композиции элементы осей из сплава драгоценных металлов, общей стоимостью более 2 миллионов рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Останкинскому району г. Москвы задержали подозреваемых в хищении элементов осей со скульптурной композиции.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Мира неизвестные похитили алюминий со скульптурной композиции «Солнечная система» в парке «Аллея героев Космоса», после чего скрылись.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое мужчин в возрасте 37 лет и 41 года. Установлено, что злоумышленники в течение некоторого времени похищали со скульптурной композиции элементы осей из сплава драгоценных металлов, общей стоимостью более 2 миллионов рублей.Сотрудниками полиции часть похищенного была изъята. Остальное подозреваемые сбыли, а вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29