Концертный директор Аллы Пугачевой рассказал, почему общественность так резко стала говорить о разводе исполнительницы. Елена Чупракова постаралась опровергнуть слухи о разрыве телеведущего Максима Галкина с примадонной.

Концертный директор Аллы Пугачевой рассказал, почему общественность так резко стала говорить о разводе исполнительницы. Елена Чупракова постаралась опровергнуть слухи о разрыве телеведущего Максима Галкина с примадонной.Накануне в прессе стали всплывать громкие заголовки, рассказывающие о сложных отношениях Аллы Пугачевой с ее нынешним мужем. Прозвучали фразы о том, что певица якобы ушла от Галкина, в то время, как телеведущий, в гордом одиночестве стал посещать светские мероприятия.Концертный директор примадонны полностью опровергла слухи о внезапном разводе звездной пары."Ничего такого не было и нет", – публично заявила Елена Чупракова.Напомним, многие медиумы и экстрасенсы пророчили Максиму и Алле долгую и счастливую совместную жизнь. Провидец Виктор Богданов уверен, что никакого другого мужчины у Пугачевой не будет. Несмотря на все предсказания, экстрасенс добавил, что пару ждет вынужденное расставание, но на небольшой срок.22 Июл 2020 в 9:43 PDTПо словам Богданова, звездной паре понадобится время для того, чтобы все обдумать. Медиум заверил, Максим Галкин найдет способ, чтобы выйти из этого конфликта и снова сойтись с примадонной.Более того, экстрасенс не раз заявлял, что брак Аллы Пугачевой и юмориста является "договорным". Виктор Богданов добавил, что подобные отношения полностью устраивают обе стороны, связав их с большими деньгами и всемирной популярностью.