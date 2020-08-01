Концертный директор Аллы Пугачевой рассказал, почему общественность так резко стала говорить о разводе исполнительницы. Елена Чупракова постаралась опровергнуть слухи о разрыве телеведущего Максима Галкина с примадонной.
Концертный директор Аллы Пугачевой рассказал, почему общественность так резко стала говорить о разводе исполнительницы. Елена Чупракова постаралась опровергнуть слухи о разрыве телеведущего Максима Галкина с примадонной.
Накануне в прессе стали всплывать громкие заголовки, рассказывающие о сложных отношениях Аллы Пугачевой с ее нынешним мужем. Прозвучали фразы о том, что певица якобы ушла от Галкина, в то время, как телеведущий, в гордом одиночестве стал посещать светские мероприятия.
Концертный директор примадонны полностью опровергла слухи о внезапном разводе звездной пары.
"Ничего такого не было и нет", – публично заявила Елена Чупракова.
Напомним, многие медиумы и экстрасенсы пророчили Максиму и Алле долгую и счастливую совместную жизнь. Провидец Виктор Богданов уверен, что никакого другого мужчины у Пугачевой не будет. Несмотря на все предсказания, экстрасенс добавил, что пару ждет вынужденное расставание, но на небольшой срок.
22 Июл 2020 в 9:43 PDT
По словам Богданова, звездной паре понадобится время для того, чтобы все обдумать. Медиум заверил, Максим Галкин найдет способ, чтобы выйти из этого конфликта и снова сойтись с примадонной.
Более того, экстрасенс не раз заявлял, что брак Аллы Пугачевой и юмориста является "договорным". Виктор Богданов добавил, что подобные отношения полностью устраивают обе стороны, связав их с большими деньгами и всемирной популярностью.