Президент Владимир Путин не будет договариваться с Александром Лукашенко по поводу задержанной в Белоруссии группы сотрудников российской частной военной компании, уверен политолог Арсений Сивицкий. Кремль выбрал жесткий сценарий в отношении лидера соседней республики, уверен эксперт.
Президент Владимир Путин не будет договариваться с Александром Лукашенко по поводу задержанной в Белоруссии группы сотрудников российской частной военной компании, уверен политолог Арсений Сивицкий. Кремль выбрал жесткий сценарий в отношении лидера соседней республики, уверен эксперт.
По его словам, Лукашенко был готов договариваться с Путиным после инцидента. Смысл в том, чтобы Кремль смог сохранить лицо после произошедшего, пояснил Сивицкий.
Взамен Лукашенко потребовал гарантий, что Россия не будет влиять на избирательный процесс в республике, утверждает Сивицкий. Стоит отметить, что он является одним из немногих белорусских экспертов, кто принял заявления руководства страны о "готовивших провокации российских наемниках" за чистую монету.
Первые консультации руководства РФ на уровне Совета безопасности прошли в день задержания россиян – 29 июля, сообщил Сивицкий. Дальнейшие заявления Москвы говорят о том, что Путин не собирается ни о чем договариваться с Лукашенко, считает политолог.
"Кремль принял решение не искать взаимоприемлемый выход из сложившегося кризиса, а реализовывать жесткий сценарий в отношении Лукашенко", – заявил эксперт в беседе с порталом "Белорусский партизан".
При этом он признает, что большинство белорусов уже не верят словам своего руководства. В обществе наблюдается тотальный кризис доверия к власти и государственным СМИ, пояснил Сивицкий.
30 июня Лукашенко приехал к Путину открывать памятник советскому солдату подо Ржевом. Жали друг другу руки, улыбались, возлагали венки, сажали вместе одну ëлку. 29 июля Лукашенко арестовывает 32 российских гражданина. Нормально вообще, как вы считаете?
— Отец Русской Демократии (@wild_cat_Vasily)
Напомним, что группа россиян из 33 человек была задержана в Белоруссии 29 июля. Местные СМИ заявили, что это сотрудники одной из частных военных компаний, которые прибыли в республику для дестабилизации обстановки в канун выборов.
В МИД России заявили, что группа следовала транзитом в Стамбул через Минск, а белорусская сторона обеспечивала логистику. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал обвинения в адрес Москвы "очень нелогичными" и отметил, что даже на Западе задержание россиян считают "срежиссированной акцией".