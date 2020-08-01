Елена Степаненко не раз отпускала колкие шутки в адрес Евгения Петросяна после развода. Но, похоже, обида прошла и теперь она готова простить экс-супруга.

Елена Степаненко не раз отпускала колкие шутки в адрес Евгения Петросяна после развода. Но, похоже, обида прошла и теперь она готова простить экс-супруга.После громкого развода с Евгением Петросяном Елена Степаненко преобразилась. Она похудела на несколько десятков килограммов, начала носить модную одежду, сменила прическу. Позже артистка обзавелась собственным шоу на телеканале "Россия 1".В новом выпуске "Еще не вечер" Степаненко общалась с Татьяной Васильевой. Артистки говорили о личной жизни, готовили блюда и даже разучивали боксерские удары. Для последнего занятия в студию вынесли резиновый манекен. Сначала несколько яростных ударов нанесла Васильева, после чего подключилась Степаненко.Семен Стругачев, который также пришел на программу к Елене Григорьевне, поспешил остановить ее. "Слушай, это не Петросян! Хватит". Степаненко призналась, что к бывшему мужу она относится иначе.Чувства, которые она испытывает к Евгению Вагановичу, она также показа на манекене. Ведущая шоу обняла его и сказала: "Дорогой мой, живи долго и счастливо! Хи-хи-хи! Будь здоров".Евгений Петросян живет очень хорошо. Рядом с ним постоянно находится молодая жена Татьяна Брухунова. Недавно . Интересно, что возлюбленные держали дистанцию.