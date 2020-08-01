Уникальные снимки из архивов МВД России рассказывают о вкладе сотрудников милиции и военнослужащих НКВД СССР в разгром фашизма...

Фотовыставка, подготовленная Министерством внутренних дел России к 75-летию годовщины Великой Победы, экспонируется в Москве в парке Ходынское поле.Уникальные снимки из архивов МВД России рассказывают о вкладе сотрудников милиции и военнослужащих НКВД СССР в разгром фашизма. Также на выставке представлены современные работы победителей и дипломантов фотоконкурса МВД России «Открытый взгляд», посвященные ветеранам органов внутренних дел – участникам Великой Отечественной войны, участию сотрудников полиции в акциях «Бессмертный полк», «Свеча памяти» и др.Выставка также пройдет в городах Московской области, Ярославле, Костроме, Ставрополе, Краснодаре, Грозном, городах Республики Дагестан. Для ее экспонирования будут использованы локации с высокой пешеходной активностью.Более 100 фотографий размещены на 30 двухсторонних стендах. Конструкции будут транспортироваться на микроавтобусах «ГАЗ», на двух из них нанесены коллажи из выставочных фотографий, символика МВД России.Организаторы мероприятия считают, что выставка поможет прежде всему молодому поколению россиян больше узнать об этой странице нашей истории и по праву гордиться подвигами своих дедов и прадедов.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве