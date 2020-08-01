Где еще побывать в эти выходные?

Сегодня ровно 132 дня как мы офоциально живем БЕЗ кинотеатров. Но пришло время , когда можно приглашать на открытые площадки в нашей области. Разумеется с соблюдением всех антикоронавирусных правил. Итак сразу два мероприятия в Суздале - там сегодня возобновляются открытые кинопоказы в рамках проекта "Время молодых". И в 21 час приглашают посмотреть картину "Хрусталь" белорусского режиссера Дарьи Жук. И это не всё. Где еще побывать в эти выходные?- Сегодня Суздаль приглашает на "Суздальский бит". Концерт на летней сцене проведут московские музыканты. И главное желание- вход бесплатный. Среди гостей участница шоу Голос- Анна Кадышева, клавишник группы Planck Ton Вячеслав Бурлаков, проект Bad Zu и группа "Босая". Суздальский пляж 17.00- Самые яркие танцевальные ланчи этого лета продолжаются во Владимире на Дворянской улице. Сегодня в 13 часов там предлагают выучить новый зажигательный танец из 11 танцнаправлений. А завтра все желающие могут научиться танцевать кадриль. Воскресным вечером там заработают танцевальные площадки на свежем воздухе.- " Альянс защитников животных" ждет своих гостей на "Пушистый марафон добра" - всех, кто готов оказать помощь бездомным животным. Сбор помощи пройдет сегодня- завтра в парке Дружба - старт в 10.30 и до самого вечера. Здесь будут рады любой помощи и поддержке- от пеленок до кормов.- Завтра день ВДВ. Традиционно мероприятия пройдут по всей области. Во Владимире в 11 ч. на Октябрьском проспекте у комплекса "Скорбящие ангелы" пройдет митинг, а в полдень- возложение цветов у Вечного огня. Праздничные мероприятия начнутся с 15 ч в Загородном парке.- И страна от Калининграда до Камчатки в одном ритме побежит уже завтра. 85 городов и один старт для всех. На 2 августа намечен благотворительный забег в честь дня Железнодорожника. Этот праздник РЖД отмечают забегом 5-ый год. И в этом году к полумарафону присоединяется Владимир. Правда только онлайн. все подробности на сайте забег.рф