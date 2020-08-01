Требование пользоваться средствами защиты в общественных местах влечет за собой проблему утилизации масок и перчаток. Их нельзя просто выбросить в мусорное ведро.

Требование пользоваться средствами защиты в общественных местах влечет за собой проблему утилизации масок и перчаток. Их нельзя просто выбросить в мусорное ведро. Это может привести к распространению заболевания.Тем более, что во Владимире уже был скандальныйслучай с пожаром на складе использованного при работе с крорнавирусными больными медицинского инвентаря. И даже после этого хозяин свалки долгое время не мог утилизировать эти опасные отходы должным образом.Кстати, проблема засорения окружающей среды бывшими в употреблении масками и перчатками затронула буквально весть мир. Население кидает их где попало, да и государство о грамотной утилизации не особо заботится. Уже подсчитано, что в мире за месяц на помойки отправляют 129 млрд масок и 65 млрд перчаток. Кое-где уже начинают вводить за это серьезные штрафы.Правильно утилизировать маски, это, в первую очередь, важно для собственного здоровья, напоминают специалисты Роспотребнадзора.Медицинские маски – средства защиты «барьерного» типа. Они задерживают капли влаги, которые образуются при кашле, чихании. А значит, что при неправильном обращении, маски сами могут стать источником респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.Максимум через три часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке.Поэтому использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его. И только потом выбросить в мусорное ведро.