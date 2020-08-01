1 августа 1964 года станция вышла в свой первый круглосуточный эфир и по-прежнему идет в ногу со временем.

1 августа 1964 года станция вышла в свой первый круглосуточный эфир и по-прежнему идет в ногу со временем.Сегодня среди нашей зрительской аудитории много почитателей "Маяка". Приглашаю вас в гости к моим замечательным коллегам на 56-ой день рождения.- С днем рождения Маяк! Благодарного слушателя и так держать!И как сообщает радио Маяк - Россия с сегодняшнего дня снимает запрет на международные пассажирские авиаперелёты. Пока ведутся переговоры с 30-ю странами.В Росавиации пояснили, что откроются перелёты со странами наиболее благоприятными санитарно- эпидемиологическими условиями. Но начало положено.Ограничение на въезд уже снято для трех стран - Великобритании, Турции и Танзании. Как заявили в Ассоциации туроператоров России, россияне готовы отправиться в отпуск при малейшей возможности. Правда у многих вызывает сомнение то, что в этом списке вдруг оказалась экзотическая Танзания. Войдет ли это направление в топ самых популярных- покажет время.