5 экипажей дорожно-патрульной службы с приборами измерения светопропускаемости автомобильных стекол провели массовую проверку водителей.

5 экипажей дорожно-патрульной службы с приборами измерения светопропускаемости автомобильных стекол провели массовую проверку водителей.Всего за два часа выявлен 21 автомобиль, светопропускание стекол которых не соответствовало требованиям технического регламента. На водителей были составлены административные материалы и выданы требования об устранении тонировки.Автоинспекция напоминает, что тонировка стекол создает угрозу безопасности дорожного движения и позволяет нарушителю скрывать неиспользование ремней безопасности, пользование телефоном, перевозку запрещенных предметов.В условиях недостаточной видимости (туман, дождь, сумерки) тонированные автомобильные стекла искажают представление о расстоянии до предметов, других участников дорожного движения, снижают их различимость.