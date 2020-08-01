Прекрасный фестиваль, поддержанный фондом Президентских грантов, продлится до конца следующей недели со множеством ярких и полезных мероприятий.

Прекрасный фестиваль, поддержанный фондом Президентских грантов, продлится до конца следующей недели со множеством ярких и полезных мероприятий.Полезных во всех отношениях - от образования, медицины до отдыха на природе с детьми. Очень масштабное действо.И с подробностями - директор фестиваля Любовь Курненкова:- Сегодня у нас самый чудесный день. Недля грудного вскармливания открыта. И сегодня 1 день, суббота. мы приглашаем всех поучаствовать в нашем мероприятии. Вечером ждем вас на встрече с Анной Никитиной.Дочкой родителей- новаторов.которые многому научили наших родителей, что такое "сознательное родительство". Мы рады что она к нам приехала и поделится самым ценным и интересным для мам. После окончания всречи у нас будет мастер-класс по плетению венков из живых цветов. И затем, мы отправимся к Соборной площади. Это международный флешмоб женственности, который совпал с неделей грудного вскармливания.Завтра у нас будет очень интересный активный день у рынка на Студеной - дискотека для малышей, танцевальный мастер-класс,а также образовательная часть от Марии Шпилевич.В течение всей недели- три дня лекционных лучших специалистов- реабилитолог из Пиганова, тренинг нашего психолога "Мама тоже человек" , чтобы мама тоже отдохнула и поняла, что декрет -это очень счастливое время.Еще отдельно хочется отметить наши мероприятия. Экскурсия в областной перинальный центр. Приглашаем беременных мам. Проведем практический мастер-класс как правильно приложить малыша, наладить лактацию.И в заключении - выход на природу для семей которые любят походы. вместе с клубом Спасателей мы расскажем, что нужно сделать , если малыш захлебнулся.или как оказать первую помощь на природу.