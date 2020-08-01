При этом смертность среди пациентов поставила антирекорд.
При этом смертность среди пациентов поставила антирекорд.
За последние сутки зарегистрировано всего 11 выздоровлений. Такие низкие показатели излечившихся держаться уже неделю. При том, что в начале июля ежедневно выздоравливало около 100 больных.
Одновременно выявлено вдвое больше новых заболевших - 24.
Также за последние сутки подтверждена смерть сразу 5 заболевших. До этого - за все время пандемии - в сутки умирало не более 4 человек.
Таким образом, общее количество умерших достигло 144.