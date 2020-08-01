При этом смертность среди пациентов поставила антирекорд.

При этом смертность среди пациентов поставила антирекорд.За последние сутки зарегистрировано всего 11 выздоровлений. Такие низкие показатели излечившихся держаться уже неделю. При том, что в начале июля ежедневно выздоравливало около 100 больных.Одновременно выявлено вдвое больше новых заболевших - 24.Также за последние сутки подтверждена смерть сразу 5 заболевших. До этого - за все время пандемии - в сутки умирало не более 4 человек.Таким образом, общее количество умерших достигло 144.