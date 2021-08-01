По словам Героя России, члена правления Лиги защиты ветеранов локальных войн Андрея Богатова, ничего удивительного в желании Запада нет, но все попытки провалятся.

По словам Героя России, члена правления Лиги защиты ветеранов локальных войн Андрея Богатова, ничего удивительного в желании Запада нет, но все попытки провалятся."Попытки провокаций были и ещё не раз будут. Россия, безусловно, выдержит и пресечет любые нападки на стабильность внутри страны", – заявил Богатов.Также он выразил сожаление в связи с тем, что у недоброжелателей из-за границы часто находятся союзники внутри российского государства.Директор Службы внешней Разведки Сергей Нарышкин рассказал в программе "Соловьев Live" о готовящихся со стороны западных стран провокациях на российских выборах в 2021 и в 2024 годах.