Фигуранта задержали, он дал признательные показания.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовных дел в отношении 25-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в краже.В мае прошлого года фигурант с помощью металлоискателя пытался найти ценное имущество, спрятанное под землей, и тогда случайно увидел в лесном массиве рельсы. Пройдя вдоль полотна, мужчина пришел к ограждению, проник на территорию предприятия и демонтировал болты, накладки и котррельсовые вкладыши. Всё это он погрузил в свой автомобиль и скрылся.В общей сложности похититель унёс с технологических рельсов более 200 элементов, а затем сдал в пункт приема лома. Тем самым собственнику был причинен ущерб на сумму более 14 500 рублей.Через несколько дней мужчина вернулся, чтобы вновь совершить кражу, однако на месте его застали сотрудники охранной организации, которые сообщили в полицию.Фигуранта задержали, он дал признательные показания.В настоящее время уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу.