Жилой дом сгорел дотла.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Злобино Меленковского района поступило сегодня утром.Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия спасателей дом и надворные постройки уже горели по всей площади. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на общей площади 80 кв. м. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекалась от МЧС 1 единица техники, 4 человека личного состава. Также привлекалась техника воинской части д. Злобино 1 единица техники, 3 человека личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.