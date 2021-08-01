Присасывание клещей в основном происходило на придомовых территориях, на дачных участках, при выезде на природу, посещении леса.

По данным еженедельного оперативного мониторинга на территории области за прошедшую неделю зарегистрировано 33 человека, пострадавших от укуса клеща, среди них 4 ребенка. Максимальное число обратившихся регистрируется в крупных городах. Присасывание клещей в основном происходило на придомовых территориях, на дачных участках, при выезде на природу, посещении леса.В рамках мониторинга в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследовано 8 клещей, доставленных населением. Случаев клещевого боррелиоза, а также клещевого вирусного энцефалита не зарегистрировано.