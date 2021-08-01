Невероятная работоспособность, талант и доброта. Такие черты отличали владимирскую художницу Ольгу Золотову, рассказывают друзья и коллеги. Долгие часы она могла проводить на природе за

Невероятная работоспособность, талант и доброта. Такие черты отличали владимирскую художницу Ольгу Золотову, рассказывают друзья и коллеги. Долгие часы она могла проводить на природе за этюдами. Неслучайно её картины получались такими глубокими: очень живописные с оттенком лёгкой грусти или задумчивости. Елена Федоренко, сотрудник Областного Центра народного творчества: Эта выставка выстроена, скажем так, сезонно. Здесь у нас