Целевой группой проекта станут не менее 20 несовершеннолетних матерей.

Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения с проектом «Маленькая мама» стал одним из победителей всероссийского конкурса проектов по социально-психологической поддержке несовершеннолетних матерей.Целевой группой проекта станут не менее 20 несовершеннолетних матерей. Реализация планируется с 1 сентября. Основные мероприятия: создание служб социально-психологической поддержки; оказание экстренной психологической помощи беременным несовершеннолетним; открытие пунктов проката предметов первой необходимости (детские кроватки, коляски, стульчики для кормления, ходунки, манежи, ванны); реализация мероприятий по подготовке беременных несовершеннолетних к самостоятельной жизни.Соисполнителями проекта «Маленькая мама» станут Владимирский и Ковровский социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, региональное общественное объединение «Нечаянная радость». Сумма гранта составит более 400 тыс. рублей.ФОТО: