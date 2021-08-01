В результате проведенного личного досмотра у задержанного обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток со спрессованным веществом растительного происхождения...

Сотрудники ОР ППСП ОМВД России по району Северное Бутово задержали 39-летнего гражданина, подозреваемого в хранении наркотического средства – гашиша.В ходе патрулирования территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции на Бульваре Дмитрия Донского обратили внимание на неизвестного гражданина. В процессе общения 39-летний мужчина стал заметно нервничать. На вопрос о наличии запрещенных веществ он ответил положительно.В результате проведенного личного досмотра у задержанного обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток со спрессованным веществом растительного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой более 193 граммов.Следствием ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56