Днём 30 июля по Камешковскому району пронеслась гроза. В расположенном неподалеку посёлке имени Горького из-за сильного ветра снесло крышу трехэтажного общежития на улице Морозова, 6. По ..

Днём 30 июля по Камешковскому району пронеслась гроза. В расположенном неподалеку посёлке имени Горького из-за сильного ветра снесло крышу трехэтажного общежития на улице Морозова, 6.По свидетельствам , через пять минут после начала грозы ветер подхватил крышу и сбросил её на землю. В результате дождём залило квартиры третьего этажа.Интересно, что два года назад кровлю отремонтировали по программе капитального ремонта.