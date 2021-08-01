В Гусь-Хрустальном мастер-краснодеревщик Игорь Володин работает над созданием новой скульптурной формы в лесопарке «Сказка». Если позволит погода, то Змея Горыныча гусевчане увидят в ..

В Гусь-Хрустальном мастер-краснодеревщик Игорь Володин работает над созданием новой скульптурной формы в лесопарке «Сказка». Если позволит погода, то Змея Горыныча гусевчане увидят в первых числах августа. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.- Где-то за 5 часов я сделал первую голову. Как можно заметить, она несколько «сонная» - это намеренно. У каждой из них своя эмоция. Та, которая будет обращена к Илье Муромцу, станет выражать удивление, - поделился автор.В скульптурной форме предусмотрены элементы, которые особую радость доставят детям. На них можно будет посидеть, полазать, а затем сделать памятное фото.- Она исключает наличие опасных частей, поэтому у Горыныча не будет шипов на шее. Змей Горыныч рассчитан на детей, а здесь на первом месте всегда должна быть безопасность, - поделился мастер-краснодеревщик.Уже сейчас многие маленькие жители приходят поиграть к новой достопримечательности или гуляют неподалеку, наблюдая за появлением сказочного персонажа.Спонсором работ выступает благотворительный Фонд «Шаг в жизнь».