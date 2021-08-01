В Коврове на Восточном проезде из окна многоквартирного дома выпал ребёнок. По информации от очевидцев происшествия, он остался жив. Падение произошло с первого этажа. На место ЧП приехала ..

В Коврове на Восточном проезде из окна многоквартирного дома выпал ребёнок. По информации от очевидцев происшествия, он остался жив. Падение произошло с первого этажа.На место ЧП приехала скорая помощь. Пострадавшему на месте оказали медицинскую помощь.Подробности выясняются. Следите за нашими публикациями.