В Коврове на Восточном проезде из окна многоквартирного дома выпал ребёнок. По информации от очевидцев происшествия, он остался жив. Падение произошло с первого этажа.
На место ЧП приехала ..
В Коврове на Восточном проезде из окна многоквартирного дома выпал ребёнок. По информации от очевидцев происшествия, он остался жив. Падение произошло с первого этажа.
На место ЧП приехала скорая помощь. Пострадавшему на месте оказали медицинскую помощь.
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