В 07-29 1 августа в деревне Злобино Меленковского района на улице Центральной сгорел дом №28. Уже на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь охватил весь дом и постройки во ..

В 07-29 1 августа в деревне Злобино Меленковского района на улице Центральной сгорел дом №28.Уже на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь охватил весь дом и постройки во дворе. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.Как уточнила руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко, на вызов выезжала одна единица техники, а также 4 человека личного состава. Для ликвидации происшествия привлекалась техника воинской части в Злобино - 1 единица техники и 3 человека.Дознаватели устанавливают причину пожара.