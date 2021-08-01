Велосипед изъят. Его вернут владелице.

В полицию обратилась 33-летняя жительница города Мурома. По словам женщины, её велосипед украли несмотря на то, что он был пристегнут специальным замком.Сотрудники полиции установили приметы злоумышленника и в дальнейшем задержали его. Им оказался 37-летний местный житель.Задержанный, выйдя из ночного бара, решил не идти домой пешком. В подъезде ближайшего дома он увидел велосипед и взял его, чтобы добраться домой. По пути злоумышленник оставил похищенное транспортное средство в кустах.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.Велосипед изъят. Его вернут владелице.ФОТО: