Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 43 435 случаев заболевания.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 206 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Большинство из них в областном центре - 54. 24 заболевших в Гусь-Хрустальном, 23 в Муромском, 22 в Ковровском, 10 в Собинском, и по 9 в Вязниковском и в Юрьево-Польском районах. По 8 заболевших в Киржачском, в Кольчугинском и Гороховецком районах, по 7 - в Суздальском и Петушинском районах. 5 случаев в Александровском, 4 в Меленковском, по 2 в Камешковском, в Судогодском и Селивановском районах, а также в Радужном. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 43 435 случаев заболевания.