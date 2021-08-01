Это на 4 меньше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области уже 43 435. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+54 заболевших за сутки). Вчера

Это на 4 меньше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области уже 43 435. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+54 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла +52. Всего с начала пандемии в областном центре уже 10 249 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 10 249 случаев (+54)Гусь-Хрустальный