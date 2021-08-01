Депутат поселкового совета Андрей Фролов в эфире Радио России сказал, что на данный момент весь микрорайон задыхается.

Жители поселка Ставрово жалуются на загрязнение воздуха и почвы возле деревни Пестерюгино на землях Куриловского сельского поселения. Как предполагают депутаты Ставровского поселкового совета, к которым за помощью обратились жители, куриный помёт предположительно складирует на этих землях предприятие «Владзернопродукт», находящееся в деревне Васильевка Собинского района.Депутат поселкового совета Андрей Фролов в эфире "Радио России" сказал, что на данный момент весь микрорайон задыхается. По информации депутата, у "Владзернопродукта" договор с Куриловским поселением. Куда они отвозят помёт - неизвестно.