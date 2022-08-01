Во время ЧП эвакуировано 10 человек. Дознаватель устанавливает причину трагедии.

Утром на пожаре в Судогодском районе погибла 96-летняя пенсионерка. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Владимирской области.В 07-01 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме в посёлке Муромцево. На место незамедлительно прибыли две единицы техники, а также 6 человек личного состава.«Наблюдалось задымление в квартире на первом этаже. Звено газодымозащитной службы проникло внутрь для ликвидации огня и эвакуации людей. Пожар потушен на площади 10 квадратных метров. Женщине 1926 года рождения потребовалась помощь медиков. Однако в карете скорой помощи она скончалась», - рассказали в спасательном ведомстве.Во время ЧП эвакуировано 10 человек. Дознаватель устанавливает причину трагедии.