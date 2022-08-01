Вместе с замом он занимался хищениями и растратой госсредств.

В Собинском районе осуждены бывший гендиректор лазерного полигона «Радуга» и его заместитель. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.В. Яценко, используя своё служебное положение, заставил подчинённых заключить договор с компанией «БТКВП», в котором занизили стоимость работ. В результате госпредприятие выполнило свои обязательства, но недополучило почти 1,4 млн рублей.Кроме того, в период с 5 июня 2017 года по 31 июля 2018 года Яценко присвоил 230 тысяч рублей. С 2017 по 2018 годы растратил вместе со своим замом Зайнеевым ещё почти 170 тысяч рублей.На суде гособвинение полностью доказало вину фигурантов.С учетом смягчающих обстоятельств, возраста, состояния здоровья и наличия наград, Яценко получил всего два года колонии. Ещё на три года ему запретили занимать руководящие посты в госучреждениях. Он взят под стражу в зале суда.Его сообщник Зайнеев вовсе получил год условно. Фемида также усмотрела ряд смягчающих обстоятельств - наличие малолетних детей, совершение преступления в силу служебной зависимости, признание вины.Добавим, что с подельников взыскано почти 400 тысяч рублей ущерба.