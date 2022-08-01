Собинский горсуд признал экс-гендира лазерного полигона «Радуга» и его зама виновными в причинении имущественного ущерба, присвоении и растрате средств предприятия и приговорил одного к 2

Собинский горсуд признал экс-гендира лазерного полигона «Радуга» и его зама виновными в причинении имущественного ущерба, присвоении и растрате средств предприятия и приговорил одного к 2 годам колонии, второго – к году условно. По информации регионального ФСБ, в августе 2015 Яценко дал указание подчиненным заключить с коммерческой структурой договор, в которые внесли ложные сведения о снижении