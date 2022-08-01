Голосование пройдёт с 9 по 11 сентября.

Владимирский Избирком рекомендовал допустить к выборам пять кандидатов в губернаторы. Последним согласованным стал Антон Сидорко.Рабочая группа, занимающаяся проверкой документов, рассмотрела пакет, представленный главным владимирским коммунистом. Члены избирательной комиссии не нашли нарушений.Все пять претендентов на пост руководителя региона прошли муниципальный фильтр. В бюллетень, кроме зампреда ЗС, занесут также Александра Субботина, Сергея Бирюкова, Сергея Корнишова и Александра Авдеева. Теперь всем вышеперечисленным политикам дадут месяц на агитацию.Голосование пройдёт с 9 по 11 сентября.