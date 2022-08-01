Голосование пройдёт с 9 по 11 сентября.
Владимирский Избирком рекомендовал допустить к выборам пять кандидатов в губернаторы. Последним согласованным стал Антон Сидорко.
Рабочая группа, занимающаяся проверкой документов, рассмотрела пакет, представленный главным владимирским коммунистом. Члены избирательной комиссии не нашли нарушений.
Все пять претендентов на пост руководителя региона прошли муниципальный фильтр. В бюллетень, кроме зампреда ЗС, занесут также Александра Субботина, Сергея Бирюкова, Сергея Корнишова и Александра Авдеева. Теперь всем вышеперечисленным политикам дадут месяц на агитацию.
Голосование пройдёт с 9 по 11 сентября.