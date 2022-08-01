Уголовное дело передано в Вязниковский городской суд. По каждому эпизоду подсудимому грозит до двух лет колонии.

В Вязниках осудят мошенника, который брал микрозаймы при помощи украденных персональных данных другого человека. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.В июле 2021 года обвиняемый дистанционно при помощи мобильного телефона оформил на него займ в микрофинансовой организации. Мужчина похитил денежные средства, которые перевёл на свою банковскую карту, обналичил и потратил. Аналогичное преступление фигурант совершил в октябре.Злоумышленника взяли. На допросах он признал свою вину и возместил причинённый ущерб.Уголовное дело передано в Вязниковский городской суд. По каждому эпизоду подсудимому грозит до двух лет колонии.