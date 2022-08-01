96-летняя женщина погибла в результате пожара в многоквартирном доме в поселке Муромцево Судогодского района. Об этом утром 1 августа сообщили в региональном МЧС. Пламя вспыхнуло около 7 утра

96-летняя женщина погибла в результате пожара в многоквартирном доме в поселке Муромцево Судогодского района. Об этом утром 1 августа сообщили в региональном МЧС. Пламя вспыхнуло около 7 утра в доме №12 по улице Комсомольская. На место вызвали пожарных, но когда они приехали квартира на первом этаже была сильно задымлена. Спасатели потушили пламя на площади 10