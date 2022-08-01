Средняя скорость на трассе М-12 Москва-Казань составит 140 км/ч. С такой скоростью доехать от Владимира до Москвы можно будет за 1,5 часа. Об этом в интервью РБК заявил вице-премьер РФ Марат

Средняя скорость на трассе М-12 Москва-Казань составит 140 км/ч. С такой скоростью доехать от Владимира до Москвы можно будет за 1,5 часа. Об этом в интервью РБК заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Максимальная скорость на некоторых участках будет достигать 150 км/ч. Таким образом, от Москвы до Казани можно будет доехать всего за 6,5 часов. Вице-премьер