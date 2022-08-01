Прощание состоится 2 августа.

С погибшей в минувшие выходные в ДТП чемпионкой Европы по ушу Евгенией Степановой простятся в родной Судогде. Мастер спорта международного класса, член сборной России разбилась в автокатастрофе во Владимире в возрасте 24 лет.Евгения воспитывалась бабушкой. В 2011 году начала заниматься спортом. За 10 лет стала чемпионкой страны, Европы и призёром мирового первенства. Похороны состоятся 2 августа.Напомним, что по факту возбуждено уголовное дело. Вечером 30 июля, на первом километре трассы «Владимир – Улыбышево – Коняево» водитель иномарки выехал на встречку, где совершил столкновение с рейсовым автобусом, который ехал в сторону Радужного.В результате аварии погибли водитель легковушки 1990 года рождения и две его пассажирки, среди которых была Евгения и её подруга. Пострадали 9 человек. Двоих госпитализировали в больницу. Другим назначено амбулаторное лечение.