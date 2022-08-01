Об этом сообщает пресс-службе регионального УМВД.

Во Владимире возбуждено уголовное дело по факту . Об этом сообщает пресс-службе регионального УМВД.По предварительным данным ведомства, вечером 30 июля, на первом километре трассы «Владимир – Улыбышево – Коняево» водитель иномарки выехал на встречку, где совершил столкновение с рейсовым автобусом, который ехал в сторону Радужного.В результате аварии погибли водитель легковушки 1990 года рождения и два его пассажира. Пострадали 9 человек. Двоих госпитализировали в больницу. Другим назначено амбулаторное лечение.Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Расследование продолжается.