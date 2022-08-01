Производители и фермеры привезли в столицу более 300 сортов варенья. Отведать лакомства можно на 23 площадках в центре Москвы и жилых районах, сообщил мэр Сергей Собянин.

Производители и фермеры привезли в столицу более 300 сортов варенья. Отведать лакомства можно на 23 площадках в центре Москвы и жилых районах, мэр Сергей Собянин.Он напомнил, что в прежние годы фестиваль собирал миллионы москвичей и туристов. По просьбе жителей столицы это мероприятие вернулось и вновь украшает столичное лето."На 23 фестивальных площадках в центре города и жилых районах – настоящий праздник для любителей варенья. Производители и фермеры представили более 300 различных сортов варенья. Их привезли из 20 регионов России", – рассказал Собянин в своем блоге.Изюминкой фестиваля стали варенья из апельсина и инжира, из таежных сборов и шишек. Также москвичи могут попробовать уникальное варенье из гречки по авторскому рецепту.Представлены овощные десерты, соленая карамель с сосновыми шишками, щербет с грецким орехом, фруктовый сыр и другие интересные лакомства. Гости фестиваля могут принять участие в кулинарных, творческих, танцевальных, флористических и экологических мастер-классах.В 2022 году "Московское варенье" предлагает гостям новые форматы, рассказал Собянин. По словам мэра, впервые на фестивале организованы кулинарные шоу на специальных гриль-установках. За 10 дней пройдет более 150 таких мероприятий.Кроме того, на 20 площадках состоятся открытые кинопоказы. Гости насладятся классикой отечественного кинематографа, мультипликационными картинами и фильмами для всей семьи.К возвращению фестиваля на Тверском бульваре организован fashion-маркет. С 5 по 7 августа там можно будет приобрести одежду от ведущих российских дизайнеров."Фестиваль "Московское варенье" пройдет до 7 августа. Приходите – будет вкусно, интересно и душевно", – заключил мэр."Московское варенье" – не только праздник для жителей, но и помощь для бизнеса. Фестиваль позволяет предпринимателям нарастить выпуск продукции и выстроить логистические связи со столицей. Участие в мероприятии повышает узнаваемость отечественных брендов, увеличивает их экспортный потенциал.