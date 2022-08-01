Владимирское «Торпедо» 30 июля со счетом 5:0 уступило ФК «Муром» в гостевом матче третьего тура Второго дивизиона России. Владимирская команда опустилась на последнее место своей подгруппы.

Владимирское «Торпедо» 30 июля со счетом 5:0 уступило ФК «Муром» в гостевом матче третьего тура Второго дивизиона России. Владимирская команда опустилась на последнее место своей подгруппы. Игра получилась сложной для обеих команд. После первого гола муромлян судья удалил главного тренера «Торпедо» Александра Горбачева, а затем и Ярослава Краснова. На этом «подарки» арбитра муромской команде не