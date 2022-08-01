Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Камешковский районный суд приговорил жителя Омской области к 9,5 годам за убийство. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.В августе 2020 года, находясь в лесу около села Ряхово во время ссоры со своим товарищем он насмерть забил его ногами и топорищем. Всего фигурант нанёс около 15 ударов. От полученных травм потерпевший скончался. Дело рассматривалось с участием присяжных.В результате злоумышленник получил 9 лет 6 месяцев тюрьмы строгого режима.Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.