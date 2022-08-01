На мосту будут дежурить два поста ГИБДД. До 5 августа на подъезде подвесят железные балки, которые ограничат высоту проезжающих машин.

Мэрия Коврова перекрыла Павловский мост для проезда грузовиков и автобусов. Все транспортные средства выше 2,5 метров будут направлены в объезд по улице Свердлова.Решение о закрытии путепровода принято после осмотра членами специальной комиссии. Они выявили серьёзные разрушения в конструкции объекта. Из-за постоянного потока большегрузного транспорта в опорах образовались серьёзные трещины.На мосту будут дежурить два поста ГИБДД. До 5 августа на подъезде подвесят железные балки, которые ограничат высоту проезжающих машин.Мониториг состояния сооружения продолжится. В случае ухудшения состояния объекта местные власти могут полностью перекрыть его.Добавим, что ковровское УТТ разработает новый маршрут для движения автобусов. Альтернативную схему движения утвердят 2 августа.Капремонт конструкции планируют закончить в 2023 году.