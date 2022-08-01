Обстоятельства трагедии устанавливаются. Место не являлось официально разрешённым для купания.

Во Владимирской области 31 июля утонул 34-летний мужчина. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.Происшествие с трагическим исходом произошло на техническом водоёме в Петушках. Днём в ведомство поступило сообщение, что на пятом карьере нырнул в воду и не вынырнул мужчина. На место выехали чиновники, полиция и спасатели из Собинки. Они достали из воды тело мужчины 1987 года рождения.«Обстоятельства трагедии устанавливаются. Место не являлось официально разрешённым для купания», - добавили в МЧС.Напомним, что с начала купального сезона в области уже погибли 26 человек, в том числе пятеро детей.