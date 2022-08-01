Планируется, что тогда часть трафика направят через введённую в эксптуатацию М-12.

В Покрове ремонт М-7 приостановят с 5 августа и до весны 2023 года. ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород» решил свернуть работы из-за на пробки и разбитые межмуниципальные дороги, по которым ремонтируемый участок объезжает транзитный транспорт.«Семёрка» является ключевой дорогой, по которой для М-12 везут металл, асфальтобетонные смеси и технику. Из-за сужения проезжей части во время ремонта многие водители стали объезжать её по дорогам Петушинского района. Разумеется резкий рост трафика привёл к неудобствам для жителей Петушинского района. Для того, чтобы сдать автомагистраль М-12 до конца года, необходимо снять напряжённость на всех участках автомагистралей.До 5 августа на автодороге М-7 рабочие восстановят срезанный асфальт и уберут колейность. Ремонт в Покрове возобновится весной 2023 года. Планируется, что тогда часть трафика направят через введённую в эксптуатацию М-12.